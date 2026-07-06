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В Ленобласти завершается ремонт моста через Кондегу

Движение по обновленной переправе хотят открыть в ноябре.

Источник: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

На 27-м километре трассы «Паша — Часовенское — Кайвакса» в Волховском районе Ленинградской области продолжается реконструкция моста через Кондегу. Специалисты уже выполнили основные работы на объекте. В частности, построены новые опоры, смонтировано металлическое пролетное строение, также устроена монолитная плита проезжей части, рассказали в дорожном комитете региона.

В настоящее время формируются насыпи подходов и обустраиваются конусы. Скоро стартуют устройство переходных плит, гидроизоляции, мостового полотна и монтаж наружного освещения.

Движение по обновленной переправе хотят открыть в ноябре. Работы ведутся в рамках подготовки к празднованию 100-летия области.