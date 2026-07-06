В Ленобласти завершается ремонт моста через Кондегу

На 27-м километре трассы «Паша — Часовенское — Кайвакса» в Волховском районе Ленинградской области продолжается реконструкция моста через Кондегу. Специалисты уже выполнили основные работы на объекте. В частности, построены новые опоры, смонтировано металлическое пролетное строение, также устроена монолитная плита проезжей части, рассказали в дорожном комитете региона.