В Пермском крае сняты режимы «Беспилотная опасность» и «Ковёр» 6 июля

Режимы «Беспилотная опасность» и «Ковёр» сняты в Пермском крае 6 июля, сообщает РСЧС.
Утром 6 июля на территории региона объявили «Беспилотную опасность». Спустя некоторое время закрылся аэропорт «Большое Савино», а в небе над Пермью ввели режим «Ковёр». Подобные меры предприняли и в соседних регионах.
В 14:01 6 июля все особые режимы были сняты. За это время происшествий с БПЛА в регионе не зафиксировано.
Но из-за ограничений в аэропорту на несколько часов задерживаются вылеты и прилёты рейсов. Самое длительное ожидание полёта у пассажиров, направляющихся в Шарм-эль-Шейх. Их самолёт задерживается почти на сутки.
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