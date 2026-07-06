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Три теплохода столкнулись на Волге недалеко от Городца 5 июля

Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения теплоходов на Волге рядом с Городцом.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения теплоходов на Волге рядом с Городцом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Инцидент произошел днем 5 июля. Теплоход «Мидволга-2» остановился около Городца, где столкнулся с двумя другими теплоходами — «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6». В результате суда получили вмятины на корпусах.

К счастью, никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. Транспортная прокуратура выяснит обстоятельства и причины происшествия. При необходимости будут приняты меры реагирования.

Напомним, нижегородская прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от БПЛА. Средства ПВО сбили 30 дронов над регионом 2 июля.

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