Три теплохода столкнулись на Волге недалеко от Городца 5 июля

Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения теплоходов на Волге рядом с Городцом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Инцидент произошел днем 5 июля. Теплоход «Мидволга-2» остановился около Городца, где столкнулся с двумя другими теплоходами — «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6». В результате суда получили вмятины на корпусах.
К счастью, никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. Транспортная прокуратура выяснит обстоятельства и причины происшествия. При необходимости будут приняты меры реагирования.
Напомним, нижегородская прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от БПЛА. Средства ПВО сбили 30 дронов над регионом 2 июля.