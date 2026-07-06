Житель Таганрога пойдёт под суд за покушение на убийство двоих людей

По данным следствия, в марте 2026 года в квартире на улице Инициативной во время застолья вспыхнул бытовой конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, хозяин набросился на двоих знакомых (им 38 и 58 лет) и нанёс им множественные ножевые ранения.