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Житель Таганрога пойдёт под суд за покушение на убийство двоих людей

Об этом сообщает региональный Следком.

В Таганроге перед судом предстанет 47‑летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство двух человек.

По данным следствия, в марте 2026 года в квартире на улице Инициативной во время застолья вспыхнул бытовой конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, хозяин набросился на двоих знакомых (им 38 и 58 лет) и нанёс им множественные ножевые ранения.

Обвиняемый остановился, решив, что один из мужчин уже мёртв. Второй потерпевший, когда нападавший ушёл, смог позвать на помощь. Обоих вовремя доставили в больницу — это спасло им жизнь.

Следствие собрало достаточно доказательств, дело направлено в суд.