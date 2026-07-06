Число пострадавших в ДТП с автобусом в Воронежской области выросло до 19

Количество пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом и фурой на трассе в Воронежской области увеличилось до 19 человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России в понедельник, 6 июля.
Авария произошла накануне утром, на 632-м км автодороги М-4 «Дон» в Бобровском районе. 62-летний водитель автобуса во время движения не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовой автомобиль Dongfeng с полуприцепом, который ехал впереди. За рулём фуры находился 65-летний житель Смоленской области.
В результате ДТП водителя автобуса и его 18 пассажиров с травмами доставили в медучреждение. Всего в общественном транспорте находилось 26 человек.
Сотрудники полиции проводят проверку. По факту аварии следователи регионального СУ СКР возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).