Ачинские хирурги освоили новую операцию на сосудах шеи

«В ангиоблоке Ачинской межрайонной больницы, работающем с 2016 года, проведено свыше 7 тысяч малоинвазивных вмешательств: за год это 1200 коронарографий, 400 стентирований. На операционном столе оказывается самая серьезная категория пациентов с острым коронарным синдромом, инфарктами. Именно ангиография брахиоцефальных артерий, питающих головной мозг, и позволила выявить около 50 пациентов, нуждающихся в оперативном вмешательстве. Всех их в ближайшее время прооперируют с учетом рекомендаций», — отметил Никита Литвинюк.