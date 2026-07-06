Ачинские хирурги освоили новую операцию на сосудах шеи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Теперь пациентам с сужением сосудов шеи не придется ехать в краевой центр — помощь будут оказывать на месте.
Помочь коллегам внедрить новую методику из краевого центра в Ачинск приехал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Регионального сосудистого центра Красноярской краевой клинической больницы Никита Литвинюк.
В учреждении работает опытная команда рентген-хирургов, которая оказывает помощь пациентам с инфарктами, с проблемами артерий на ногах, врачи уже десять лет оперируют артерии сердца и нижних конечностей. И следующий этап развития — профилактика инсультов и лечение сужения сосудов шеи.
По словам Никиты Литвинюка, база в Ачинской МРБ полностью готова для того, чтобы перевести такие операции в повседневную практику, сообщает портал краевого Правительства.
«В ангиоблоке Ачинской межрайонной больницы, работающем с 2016 года, проведено свыше 7 тысяч малоинвазивных вмешательств: за год это 1200 коронарографий, 400 стентирований. На операционном столе оказывается самая серьезная категория пациентов с острым коронарным синдромом, инфарктами. Именно ангиография брахиоцефальных артерий, питающих головной мозг, и позволила выявить около 50 пациентов, нуждающихся в оперативном вмешательстве. Всех их в ближайшее время прооперируют с учетом рекомендаций», — отметил Никита Литвинюк.
Заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения АМРБ Александр Дроздов подчеркнул, что пациентам округа теперь не придется никуда ехать.