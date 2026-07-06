Задачи по обеспечению пожарной безопасности поставил губернатор Бочаров

«Пожарная ситуация в регионе сохраняется стабильной, контролируемой. Однако, несмотря на снижение числа пожаров в 2026 году по сравнению с 2025 годом на 21% процент, в последние несколько дней среднесуточное количество ландшафтных пожаров и возгораний уже увеличилось с 25 до 35-ти, а порой и больше», — подчеркнул глава области Андрей Бочаров.