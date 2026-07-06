Задачи по обеспечению пожарной безопасности поставил губернатор Бочаров

Оперативное совещание прошло 6 июля в администрации Волгоградской области. Участники обсуждали дополнительные противопожарные задачи — обстановка в регионе осложнилась в связи с установившейся сухой жаркой погодой на территории региона и сопровождающим её порывистым ветром.
«Пожарная ситуация в регионе сохраняется стабильной, контролируемой. Однако, несмотря на снижение числа пожаров в 2026 году по сравнению с 2025 годом на 21% процент, в последние несколько дней среднесуточное количество ландшафтных пожаров и возгораний уже увеличилось с 25 до 35-ти, а порой и больше», — подчеркнул глава области Андрей Бочаров.
Губернатор обратился к жителям региона с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и температурный режим, особенно детям и пожилым людям, а также страдающим хроническими заболеваниями.
Учитывая прогноз синоптиков, перед профильными службами поставлен ряд задач. Губернатор в частности отметил необходимость усилить мониторинг пожароопасной обстановки, обратить внимание на защиту от огня населенных пунктов и детских лагерей, турбаз и баз отдыха, частных домов и дворов, приусадебных участков и СНТ — территории слдует оснастить пожарными емкостями и источниками водообеспечения.
УК порекомендовано обеспечить дежурство ремонтных бригад на ключевых объектах электроэнергетики и сетевого хозяйства; жителям разъяснить необходимость соблюдения правил пожарной безопасности при обращении с электро- и газовым оборудованием; дополнительное внимание уделить оснащению сельхозтехники спецоборудованием для предупреждения возгораний и наличию пожарной техники на полях.
Ранее сообщалось, что кадровые изменения произошли в региональном комитете ЖКХ.