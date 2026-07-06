Где и как празднуют День столицы в Астане

АСТАНА, 6 июл — Sputnik. Праздничные концерты проводят в жилых массивах — от Пригородного до центральных районов «старого города», а также в парках и скверах левобережья, рассказали в акимате города.
В «Триатлон»-парке стартовал фестиваль по видам борьбы среди подростков, где участники демонстрируют мастерство в грэпплинге, дзюдо, джиу-джитсу, вольной, греко-римской и казахской борьбе.
На площади городского Дома дружбы пройдет фестиваль «Өнермен нұрланған асқақ Астана» (Великолепная Астана в отражении искусства) с концертной программой и творческими мастер-классами.
В Центральном парке продолжается фестиваль «Мерекелік саябақ» (Праздник в парке), в рамках которого для гостей подготовили выставку арт-объектов, зону стрит-арта, экологические игры, ремесленные и творческие мастер-классы, а также интерактивные площадки для детей. В парке «Жетісу» продолжается семейный фестиваль «Отбасы Time».
На второй парковочной зоне у стадиона «Астана Арена» открылись торговые ряды, ярмарка ремесленников, фуд-зона и развлекательные площадки для детей.
Любителей национальных видов спорта ждут соревнования по асық ату «Astana Day Mass Sports: Астана сақасы» в Парке влюбленных. На площади перед зданием акимата Астаны пройдет традиционное силовое состязание «Толағай».
Завершится праздничная программа масштабными open-air концертами на двух площадках — у стадиона «Астана Арена» и на площади «Қазақ елі», с участием звезд казахстанской эстрады.
Концерты начнутся в 18:00. Для зрителей подготовлена современная мультимедийная программа с использованием цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта.
Кроме того, военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан подарит жителям и гостям столицы праздничную концертную программу.
Концерт начнется в 18:00 у памятника Кенесары хану, после чего музыканты пройдут с исполнением известных произведений вдоль моста «Атырау» и завершат выступление в Центральном парке.