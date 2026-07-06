Где и как празднуют День столицы в Астане

В Центральном парке продолжается фестиваль «Мерекелік саябақ» (Праздник в парке), в рамках которого для гостей подготовили выставку арт-объектов, зону стрит-арта, экологические игры, ремесленные и творческие мастер-классы, а также интерактивные площадки для детей. В парке «Жетісу» продолжается семейный фестиваль «Отбасы Time».