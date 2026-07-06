Пенсионерка из Ростова-на-Дону отдала мошенникам 3,6 млн рублей

Как сообщили в областном главке МВД, аферисты четыре дня звонили 71‑летней женщине. Они выдавали себя за сотрудников силового ведомства и пугали тем, что её деньги могут пойти на финансирование армии другой страны. Под этим предлогом они убедили женщину снять со счёта 2,7 млн рублей и отдать их курьеру.
Обман пошёл дальше: под влиянием злоумышленников ростовчанка продала свой автомобиль за 900 тысяч рублей и перевела деньги через банковский терминал в соседнем городе. Женщина поняла, что её обманули, только когда мошенники перестали выходить на связь.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве и сейчас ищет преступников.