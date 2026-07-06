В ДТП с автобусом и грузовиком в Воронежской области пострадали 19 человек

По данным областного ГУ МВД, водитель и пассажиры автобуса «получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение». В пресс-службе правительства Воронежской области дали более подробную информацию. По сведениям региональных властей, 11 совершеннолетних пассажиров были доставлены в медучреждение, где им оказали помощь и направили на амбулаторное лечение. Еще семи пострадавшим, в том числе одному несовершеннолетнему ребенку, медпомощь оказали на месте — от госпитализации они отказались.