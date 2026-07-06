В Азове в производство парфюмерии инвестируют 750 млн рублей

В Азове появится производственный комплекс по выпуску парфюмерно-косметической продукции. Соответствующее соглашение о сотрудничестве между правительством Ростовской области и ООО «ЭКТ» — одним из ведущих российских производителей в этом сегменте — подписано на международной промышленной выставке «Иннопром-2026».