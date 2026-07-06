Запреты на посещение лесов введены в 12 районах Беларуси

Ограничения на посещение лесов — когда пешие прогулки еще разрешены, но въезд на автомобилях, разведение костров и использование мангалов запрещены — действуют в Витебском и Лиозненском районах Витебской области, Шкловском и Мстиславском — Могилевской, Любанском — Минской, а также в Наровлянском районе Гомельской области и пяти районах Брестчины: Столинском, Лунинецком, Кобринском, Жабинковском и Каменецком.