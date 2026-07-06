Запреты на посещение лесов введены в 12 районах Беларуси

Красным цветом выделены Солигорский район Минской области, а также целый ряд районов Гомельской области: Житковичский, Лельчицкий, Петриковский, Октябрьский, Хойникский, Брагинский, Лоевский, Гомельский, Буда-Кошелевский, Добрушский и Ветковский.
Ограничения на посещение лесов — когда пешие прогулки еще разрешены, но въезд на автомобилях, разведение костров и использование мангалов запрещены — действуют в Витебском и Лиозненском районах Витебской области, Шкловском и Мстиславском — Могилевской, Любанском — Минской, а также в Наровлянском районе Гомельской области и пяти районах Брестчины: Столинском, Лунинецком, Кобринском, Жабинковском и Каменецком.
При этом в Гродненской области леса остаются открытыми для посещения на всей территории региона. В Минлесхозе напоминают: подобные меры вводятся при третьем классе пожарной опасности и направлены на снижение риска возникновения природных пожаров.
Полный запрет устанавливается, когда пожарная опасность достигает наивысшего уровня, — в таких случаях вход в лес запрещен категорически, даже пешком.
По прогнозам синоптиков, в понедельник на территории страны местами ожидаются грозы, в дневные часы в отдельных районах Беларуси порывы ветра усилятся до 15−18 м/с. Температура воздуха составляет +17…+23°С.
Пожароопасная обстановка может быстро меняться в зависимости от погодных условий, поэтому перед походом в лес специалисты рекомендуют сверяться с актуальной информацией на официальном сайте Минлесхоза.
Там интерактивная карта запретов и ограничений обновляется оперативно. Уточнить данные можно также в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях.