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Запуск межмуниципального полигона ТКО в Арзамасе решили отложить на год

По оценкам 2023 года, стоимость строительства достигала 2,9 млрд рублей, а проектная мощность комплекса рассчитана примерно на 160 000 тонн отходов ежегодно.

Запуск межмуниципального полигона твёрдых коммунальных отходов в Нижегородской области перенесли — теперь его планируют ввести в эксплуатацию не ранее июля 2028 года. Соответствующий документ размещён на официальном портале областного правительства.

Объект возводят в Арзамасе. По оценкам 2023 года, стоимость строительства достигала 2,9 млрд рублей, а проектная мощность комплекса рассчитана примерно на 160 000 тонн отходов ежегодно.

В составе полигона предусмотрены сортировочный комплекс, площадки для обработки крупногабаритного мусора и компостирования, а также специально оборудованная зона для захоронения отходов.

Изначально первую очередь стройки намеревались завершить до 2024 года, а полный запуск всего комплекса намечали на 2027 год. Однако сейчас сроки реализации проекта сдвинуты — ввод объекта в эксплуатацию отложен ещё на год.

Ранее в Нижнем Новгороде начали второй этап реконструкции станции аэрации.