Международный «Бал кукол» пройдет в Нижнем Новгороде

Посетители часто говорят, что на «Балу кукол» они словно попадают в мир, где легко забыть о времени. И это правда: вы приходите на минутку, а потом ловите себя на том, что стоите у одной работы уже десять минут — и вам всё равно мало. Потому что здесь хочется рассматривать детали без спешки: ткань, фактуру, жест, взгляд, настроение. Хочется найти свою. Ту самую, к которой вдруг вырывается по-нижегородски нежное: «ты моя-то».