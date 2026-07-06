Международный «Бал кукол» пройдет в Нижнем Новгороде

Уникальная выставка авторских работ «Бал кукол» возвращается в Нижний Новгород. Marins Нижний Новгород встретит эту уникальную экспозицию уже во второй раз. Посетить ее можно будет с 10 по 13 июля.
На одной площадке соберётся более 250 авторов из России и зарубежья. Каждый автор представит свою новую коллекцию эксклюзивных кукол и игрушек, выполненных в разных техниках. Мастера покажут уникальные авторские работы: от исторических персон и звезд шоу-бизнеса до трогательных зверушек. Во главе кукольного парада — главный представитель кукольной культуры России, лауреат Премии Правительства РФ в области культуры, президент Международного объединения авторской куклы Светлана Пчельникова.
На каждой выставке проекта — сотни авторов и тысячи уникальных работ, созданных вручную в самых разных техниках: от тончайшей, почти ювелирной детализации до смелых арт-экспериментов. На выставке в Нижнем Новгороде будут представлены художники из России и зарубежья, примут участие и нижегородские мастера — кукольники.
На этой выставке авторской куклы и дизайнерской игрушки кукла перестаёт быть предметом и становится персонажем. Не сувениром. Не декором. Не милой штучкой. А художественным образом — с характером, настроением и историей, которую вы вдруг начинаете считывать глазами, сердцем и памятью.
Посетители часто говорят, что на «Балу кукол» они словно попадают в мир, где легко забыть о времени. И это правда: вы приходите на минутку, а потом ловите себя на том, что стоите у одной работы уже десять минут — и вам всё равно мало. Потому что здесь хочется рассматривать детали без спешки: ткань, фактуру, жест, взгляд, настроение. Хочется найти свою. Ту самую, к которой вдруг вырывается по-нижегородски нежное: «ты моя-то».
«Мы бережно, с теплом и с уважением приглашаем нижегородцев и гостей города на наш “Бал кукол”. Если вы умеете ценить вещь не по громкости, а по правде. Если вам хочется редкого чувства “Вау!” без суеты. Если вы скучаете по событиям, которые делают сердце чуть светлее — вам на “Бал кукол”. Потому что это не просто выставка. Это встреча. С персонажами. С авторами. И иногда — с самим собой», — уверены организаторы.
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Ранее на сайте pravda-nn.ru Светлана Пчельникова рассказала, как куклы объединяют людей.