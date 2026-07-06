На подготовку теплосетей Хабаровска к зиме потратят почти 1,3 млрд рублей

Около 1 млрд рублей выделило АО «ДГК» — эти деньги потратят на ремонт и модернизацию тепловых сетей перед отопительным сезоном. Еще 300 млн рублей предусмотрело МУП «Тепловые сети» на устранение аварийных участков. Сейчас работы ведутся на 22 участках по всему Хабаровску. Один из ключевых объектов — участок ТМ-17 на улице Суворова в Южном микрорайоне, который обеспечивает теплом и горячей водой практически всю эту городскую территорию. Там коммунальщики уже демонтировали все старые трубы. В ближайшее время им предстоит уложить в траншею новые сети на участке протяженностью 350 метров, полностью заменив все бетонные лотки. Работе специалистов мешает вода, скапливающаяся в траншее из-за скрытого порыва сетей водопровода. Специалисты «Водоканала» уже обнаружили утечку и в ближайшее время устранят ее. Ведется ремонт и на соседней улице Фурманова — там они уже выполнены почти на 30%. На этом объекте «ДГК» приходится за собственный счет передвигать временные гаражи, мешающие работе. Завершить ремонт теплотрасс и восстановить разрушенное благоустройство на улицах Суворова и Фурманова планируется до 10 сентября. Кроме того, продолжается ремонт в переулке Молдавском возле дома № 1. Этот участок долгое время считался проблемным, так как только в прошлом году там произошло порядка семи аварий. Сейчас изношенную теплотрассу полностью меняют, и в ближайшие 30 лет она должна отработать без проблем. «В этом году мы проводим колоссальный объем работ на теплосетях. В некоторых местах мы не просто меняем трубы, а намеренно увеличиваем их диаметр, чтобы улучшить качество теплоснабжения в домах и заложить резерв для подключения будущих жилых кварталов и социальных объектов. Главное мое требование к строителям — завершить благоустройство пешеходных зон к 1 сентября», — заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.