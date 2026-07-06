Бочаров провел заседание оперштаба по пожарной безопасности в регионе

По словам главы Волгоградской области, в настоящее время ситуация остается стабильной и контролируемой, но, несмотря на снижение количества пожаров и возгораний в 2026 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21% процент, в регионе в последние несколько дней среднесуточное количество ландшафтных пожаров и возгораний уже увеличилось с 25 до 35-ти, что при сильном ветре и грозах создает дополнительные опасности для населенных пунктов,