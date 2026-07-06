В трех районах Ростова устраняют порывы на водопроводных сетях

В Ленинском районе ограничено водоснабжение в границах улиц: пр. Буденновский — ул. Баумана — пр. Семашко — ул. Береговая. В Советском районе без воды остались жители домов на пр. Коммунистическом, 3, 5, 7, и на ул. Тружеников, 30, 28, 26. В Пролетарском районе водоснабжение отсутствует у жителей ул. 40 Лет Победы, 37−61 (с дробями и литерами).