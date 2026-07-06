Аким Павлодарской области искупался в прямом эфире в Иртыше после жалоб на грязную воду

Он пояснил, что мутный оттенок воды связан не с загрязнением, а с песком, поднимаемым сильным течением. «Если посмотреть, вода хорошая. Такая классная вода в Иртыше», — добавил аким. Во время эфира он также показал реку крупным планом, отметив, что из-за яркого солнца ему было сложно рассмотреть изображение на экране телефона, однако вода остается прозрачной.