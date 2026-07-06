Аким Павлодарской области искупался в прямом эфире в Иртыше после жалоб на грязную воду

Аким Павлодарской области, Асаин Байханов, провел прямой эфир в Instagram с городского пляжа. В ходе трансляции он искупался в Иртыше, продемонстрировал условия для отдыха и прокомментировал распространяющиеся в сети сообщения о загрязнении реки.
По словам главы региона, информация о том, что вода в Иртыше грязная, не соответствует действительности. «Ежегодный сток Иртыша составляет 32 миллиарда кубометров воды. Если простым математическим путем посчитать, это примерно 80 миллионов кубометров в сутки. Течение очень сильное. Основной объем воды формируется в Алтайских горах на стыке Казахстана, России и Монголии», — сказал Байханов.
Он пояснил, что мутный оттенок воды связан не с загрязнением, а с песком, поднимаемым сильным течением. «Если посмотреть, вода хорошая. Такая классная вода в Иртыше», — добавил аким. Во время эфира он также показал реку крупным планом, отметив, что из-за яркого солнца ему было сложно рассмотреть изображение на экране телефона, однако вода остается прозрачной.
Глава региона обратил внимание на загруженность центрального пляжа. По его словам, найти свободный лежак оказалось непросто. «Здесь у нас 1,5 тысячи лежаков. Я вот походил, долго искал, смог найти только один. Думаю, свободными остаются процентов десять», — отметил он.
Как сообщил аким, центральный пляж полностью готов к летнему сезону. Для отдыхающих оборудованы два пирса, один из которых адаптирован для маломобильных граждан. На территории также работают бесплатный детский бассейн, душевые, кабинки для переодевания и дежурят волонтеры, помогающие посетителям.