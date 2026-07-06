Солнце обновило двухлетний рекорд по числу вспышек за сутки

На прошедших выходных ученые зафиксировали резкий рост солнечной активности. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что количество вспышек за сутки достигло нового максимума за последние два года.
В частности, как передаёт «Российская газета», 5 июля было зафиксировано 26 солнечных вспышек категории C и выше. Эксперты подчёркивают, что это рекордное значение за указанный период.
Также в лаборатории отметили завершение магнитной бури, которая произошла в субботу и была второй по интенсивности в этом году. Геомагнитные показатели и параметры солнечного ветра вернулись к нормальным значениям.
Солнечные вспышки классифицируются по интенсивности рентгеновского излучения. Выделяют классы Х (самые мощные), М (средние), С (слабые), а также А и В, которые практически незаметны. При переходе к следующей букве мощность вспышки увеличивается в 10 раз.
Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, рекордное количество дней с магнитными бурями было зафиксировано в 2025 году. Кроме того, невролог Демьяновская рассказала об опасностях для здоровья в дни магнитных бурь.