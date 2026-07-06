Пермский аэропорт возобновил прием и выпуск воздушных судов

Введение ограничений стало причиной задержки прилета и вылета самолетов. Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, задержаны прилеты авиарейсов: FV 6583 из Санкт-Петербурга — с 13:20 до 19:20, ЮТ 205 из Сургута — с 14:05 до 16:50, FV 6399 из Москвы — с 14:25 до 18:15, FV 6295 их Москвы — с 15:10 до 16:55, Y7 927 из Норильска — с 16:40до 17:40, 7R 850 из Ярославля — с 18:40 до 20:50.