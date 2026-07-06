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Калининградские таможенники отработали действия при сигналах гражданской обороны

В Калининградской областной таможне прошла объектовя тренировка "Действия должностных лиц и.

Источник: KaliningradToday

работников при угрозе совершения и при совершении террористических актов на объектах таможни". Сотрудники изучили сигналы гражданской обороны и порядок действий при каждом из них.

Тренировка началась с оповещения в административном здании. Таможенникам нужно было немедленно покинуть рабочие места и со средствами самоспасения спуститься в учебный класс на цокольном этаже.

Занятие провели заместитель начальника оперативно-дежурной службы Игорь Филанович и главный государственный таможенный инспектор Денис Федоров. Таможенники узнали, какие сигналы существуют, какие требуют немедленного применения средств индивидуальной защиты, где и как быстро укрываться, а также как правильно собрать «тревожный чемоданчик».

Полученные знания — не формальность. Они учат действовать в критической ситуации без паники, сохранять свою жизнь и помогать другим.