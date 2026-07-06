Калининградские таможенники отработали действия при сигналах гражданской обороны

работников при угрозе совершения и при совершении террористических актов на объектах таможни". Сотрудники изучили сигналы гражданской обороны и порядок действий при каждом из них.
Тренировка началась с оповещения в административном здании. Таможенникам нужно было немедленно покинуть рабочие места и со средствами самоспасения спуститься в учебный класс на цокольном этаже.
Занятие провели заместитель начальника оперативно-дежурной службы Игорь Филанович и главный государственный таможенный инспектор Денис Федоров. Таможенники узнали, какие сигналы существуют, какие требуют немедленного применения средств индивидуальной защиты, где и как быстро укрываться, а также как правильно собрать «тревожный чемоданчик».
Полученные знания — не формальность. Они учат действовать в критической ситуации без паники, сохранять свою жизнь и помогать другим.