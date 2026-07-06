В Калининград приедет делегация МАГАТЭ для консультаций по ЗАЭС

«Раз уже объявили, то да, могу подтвердить: 10 июля консультации состоятся, я сам туда поеду, приму в них участие. Будут представители Минобороны, Ростехнадзора, конечно же, “Росатома”. Во главе межведомственной делегации стоит генеральный директор “Росатома” Алексей Лихачев», — рассказал Михаил Ульянов RTVI.
Ключевой темой переговоров станет ситуация вокруг Запорожской АЭС. Ранее об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Со своей стороны, Рафаэль Гросси в беседе с РИА Новости уточнил, что стороны намерены обсудить «режимы прекращения огня, работу станции, военную ситуацию, технические требования».
Михаил Ульянов уточнил, что периодические консультации проходят примерно раз в четыре месяца и используются как инструмент поддержания контактов.
«За последние два года было, по-моему, только два случая, когда украинцы наносили удары непосредственно по площадке ЗАЭС. Последний раз — в конце мая, когда пробили большую дырку в корпусе реактора, в защитной стене. В остальном они наносят регулярные, постоянные удары по промышленной площадке — это тоже часть станции, но за пределами ее периметра, и по городу Энергодар, где живут атомщики и члены их семей», — заявил Михаил Ульянов RTVI.
При этом постпред России в Вене отметил, что Москву «не устраивает в политике Гросси, что он изо всех сил, даже когда он и его люди становятся свидетелями украинских нападений, всячески уходят от того, чтобы четко сказать, что удары были нанесены украинской стороной».
В Киеве обвинения в ударах по Запорожской АЭС отвергали. Группа МАГАТЭ, которая базируется на ЗАЭС, «подтвердила значительные повреждения пожарной станции в соседнем городе Энергодар, которая играет важную роль в обеспечении возможностей станции по реагированию на чрезвычайные ситуации».
В сообщении Агентства говорилось, что группу МАГАТЭ поставили в известность о том, что 30 июня пожарная станция в Энергодаре попала под удар БПЛА. Когда 1 июля эксперты прибыли на место, они зафиксировали повреждения самого здания и нескольких пожарных машин. Из-за этого оперативные возможности станции серьезно снизились.
По данным Агенства, «этот объект обеспечивает важную резервную поддержку собственной пожарной бригаде ЗАЭС в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации на крупнейшей в Европе атомной электростанции».
«Любая атака, подрывающая ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям, неприемлема», — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.