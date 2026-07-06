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В Калининград приедет делегация МАГАТЭ для консультаций по ЗАЭС

Консультации между российской межведомственной делегацией и представителями МАГАТЭ официально подтверждены. Встреча пройдет 10 июля в Калининграде. Об этом RTVI сообщил постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов, который также планирует лично участвовать в мероприятии. Ранее о намерении посетить Калининград заявлял генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Раз уже объявили, то да, могу подтвердить: 10 июля консультации состоятся, я сам туда поеду, приму в них участие. Будут представители Минобороны, Ростехнадзора, конечно же, “Росатома”. Во главе межведомственной делегации стоит генеральный директор “Росатома” Алексей Лихачев», — рассказал Михаил Ульянов RTVI.

Ключевой темой переговоров станет ситуация вокруг Запорожской АЭС. Ранее об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Со своей стороны, Рафаэль Гросси в беседе с РИА Новости уточнил, что стороны намерены обсудить «режимы прекращения огня, работу станции, военную ситуацию, технические требования».

Михаил Ульянов уточнил, что периодические консультации проходят примерно раз в четыре месяца и используются как инструмент поддержания контактов.

Дипломат также подчеркнул, что приглашение экспертов Агентства на ЗАЭС сыграло свою роль. По его словам, «решение пригласить экспертов Агентства на ЗАЭС помогло добиться того, что площадка атомной станции перестала быть объектом постоянных нападений».

«За последние два года было, по-моему, только два случая, когда украинцы наносили удары непосредственно по площадке ЗАЭС. Последний раз — в конце мая, когда пробили большую дырку в корпусе реактора, в защитной стене. В остальном они наносят регулярные, постоянные удары по промышленной площадке — это тоже часть станции, но за пределами ее периметра, и по городу Энергодар, где живут атомщики и члены их семей», — заявил Михаил Ульянов RTVI.

При этом постпред России в Вене отметил, что Москву «не устраивает в политике Гросси, что он изо всех сил, даже когда он и его люди становятся свидетелями украинских нападений, всячески уходят от того, чтобы четко сказать, что удары были нанесены украинской стороной».

В Киеве обвинения в ударах по Запорожской АЭС отвергали. Группа МАГАТЭ, которая базируется на ЗАЭС, «подтвердила значительные повреждения пожарной станции в соседнем городе Энергодар, которая играет важную роль в обеспечении возможностей станции по реагированию на чрезвычайные ситуации».

В сообщении Агентства говорилось, что группу МАГАТЭ поставили в известность о том, что 30 июня пожарная станция в Энергодаре попала под удар БПЛА. Когда 1 июля эксперты прибыли на место, они зафиксировали повреждения самого здания и нескольких пожарных машин. Из-за этого оперативные возможности станции серьезно снизились.

По данным Агенства, «этот объект обеспечивает важную резервную поддержку собственной пожарной бригаде ЗАЭС в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации на крупнейшей в Европе атомной электростанции».

«Любая атака, подрывающая ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям, неприемлема», — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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