В Калининград приедет делегация МАГАТЭ для консультаций по ЗАЭС

«За последние два года было, по-моему, только два случая, когда украинцы наносили удары непосредственно по площадке ЗАЭС. Последний раз — в конце мая, когда пробили большую дырку в корпусе реактора, в защитной стене. В остальном они наносят регулярные, постоянные удары по промышленной площадке — это тоже часть станции, но за пределами ее периметра, и по городу Энергодар, где живут атомщики и члены их семей», — заявил Михаил Ульянов RTVI.