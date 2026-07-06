Спорт за счёт профсоюза: суд начал рассматривать дело экс-директора «Почты России»

В суде Центрального района Калининграда началось рассмотрение уголовного дела в отношении 47-летнего главы калининградского филиалы «Почты России» Сергея Аронова, которого обвиняют в растрате. Топ-менеджер был задержан на рабочем месте в августе 2025 года. И только в середине июня 2026-го районная прокуратура передала дело в суд. На первом заседании побывал корреспондент «Нового Калининграда».
С августа 2025 года обвиняемый находился под домашним арестом. 2 июля Аронов с двумя защитниками сам пришел в суд и занял место в зале заседания. Зал, надо сказать, оказался просто огромным и рассчитанным на более чем 100 слушателей. Сторона защиты и самого подсудимого находилась от стола гособвинителя на расстоянии метров десяти, не меньше. И приставленный к стене сложенный стол для пинг-понга смотрелся в таком пространстве довольно органично. Видимо, судьи играют в перерывах.
Увлекается ли настольным теннисом сидевший напротив спортивного инвентаря Сергей Аронов, неизвестно, но судят его в том числе и за любовь к спорту.
К рассмотрению дела «главного почтальона региона» приступил судья Валентин Митюрин. До недавнего времени он работал в Кемерове и только в мае этого года был назначен на новое место — в Калининград.
На первом заседании журналисты «Нового Калининграда» узнали подробности громкого уголовного дела. Помощник прокурора Центрального района Алина Булдакова более 40 минут в быстром темпе зачитывала текст обвинительного заключения.
Если говорить общими словами, то в нем две части. В первой Аронова обвиняют в том, что он начислял одной из своих замов — замдиректора по операционному управлению УФПС А. — полную зарплату, несмотря на то, что она нередко отсутствовала на работе из-за серьезного заболевания. Женщина лечилась в медучреждениях, в том числе не в Калининграде.
«В январе 2021-го Аронову в личной беседе с заместителем директора по операционному управлению УФПС А. стало известно, что у последней есть проблемы со здоровьем и она намерена посещать медицинские учреждения, в том числе за пределами Калининградской области. Аронову стало известно, что А. с целью получения полной заработной платы не планирует оформлять отпуск, а также больничный лист», — читала прокурор.
По версии следствия, А. сообщила своему начальнику, что намерена работать дистанционно (отметим, что как раз в это время, минимум до марта 2022 года, была пандемия ковида). «С 28 января 2021 по 31 декабря 2022 г. Аронов, используя свое служебное положение, руководствуясь корыстными мотивами и иной личной заинтересованностью, выраженной в желании оказать содействие своему подчиненному, начислял последней зарплату в полном объеме, — зачитывала гособвинитель. — Он изготавливал и подписывал табель учета рабочего времени А., содержащий недостоверные сведения».
В итоге следствие насчитало, что женщина за указанный период отсутствовала на работе более 80 дней, а переплатили ей за это более 600 тыс. руб.
Казалось бы, чисто по-человечески благородная цель — помочь коллеге. Но затем гособвинитель начала зачитывать размеры выплаченных А. в 2021 и 2022 гг. зарплат, и они явно не сопоставляются с заработком обычных почтальонов: почти 162 000 тыс. руб. за январь 2021-го, более 463 000 ₽ за март, 228 000 ₽ за апрель, 180 000 за май, более 1 млн руб. за июнь, более 190 000 за июль, почти 180 000 за август, почти 195 000 за сентябрь, более 156 000 за октябрь, 156 000 за ноябрь, более 156 000 за январь 2022 г., более 160 000 за март, почти 288 000 за сентябрь и более 156 000 ₽ за декабрь.
Чтобы скрыть тот факт, что сотруднице выплачивались деньги, пока она проходила лечение и не работала, Аронов, по версии следствия, изготовил приказы о том, что в указанный период в УФПС ежемесячно, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, был введен дистанционный режим работы для части сотрудников. Хотя, по данным следствия, в действительности данные приказы были изданы позже и ранее в Управлении не действовали.
За эту часть вменяемых преступлений в отношении Сергея Аронова было возбуждено уголовное дело по статье ч.3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».
Второе уголовное дело связано с превышением должностных полномочий и оплаченными за счет профсоюза занятиями спортом. По данным следствия, в 2019 г. на последующие пять лет в УФПС председателем первичной профсоюзной организации была избрана руководитель группы по компенсациям и льготам управления — К.
Как и везде, организация со своих членов собирала взносы на различные цели. Сергей Аронов в профсоюз не входил, но, по версии следствия, все же решил воспользоваться его благами. А именно — членскими взносами.
Как сообщила гособвинитель в суде, в 2020 г. у Аронова возник преступный умысел дать К. незаконное указание приобрести абонементы на посещение спортклуба World Class на Дмитрия Донского ему, двум членам его семьи, а также руководителю отдела безопасности УФПС как раз за счет средств профсоюза. В результате К., «опасаясь негативных последствий», в 2020 г. покупала абонементы на разные сроки действия. В основном женщина платила наличными. Всего вышло более 156 000 ₽ «Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов членов профсоюза, которые и платили взносы», — посчитали в прокуратуре.
В 2021 г. история повторилась. На сей раз абонементы для занятий спортом для Аронова, его супруги и главы отдела безопасности потянули на 144 000 рублей. В 2022 г. желание заниматься спортом за членские взносы осталось, по данным гособвинителя, только у Аронова и его жены. И председатель профкома со своей карты приобрела начальнику и его супруге абонементы на общую сумму 100 000 рублей. Таким образом, за три года из кассы профсоюза было потрачено незаконно около 400 тыс. руб.
Пока это все подробности резонансного дела. По словам судьи, впереди еще допросы многих свидетелей. При этом сам Сергей Аронов вину не признал с самого начала. «Новый Калининград» будет следить за ходом процесса.
Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».