Спорт за счёт профсоюза: суд начал рассматривать дело экс-директора «Почты России»

Казалось бы, чисто по-человечески благородная цель — помочь коллеге. Но затем гособвинитель начала зачитывать размеры выплаченных А. в 2021 и 2022 гг. зарплат, и они явно не сопоставляются с заработком обычных почтальонов: почти 162 000 тыс. руб. за январь 2021-го, более 463 000 ₽ за март, 228 000 ₽ за апрель, 180 000 за май, более 1 млн руб. за июнь, более 190 000 за июль, почти 180 000 за август, почти 195 000 за сентябрь, более 156 000 за октябрь, 156 000 за ноябрь, более 156 000 за январь 2022 г., более 160 000 за март, почти 288 000 за сентябрь и более 156 000 ₽ за декабрь.