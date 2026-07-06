В Ачинске ищут подрядчика на строительство пункта проката на набережной

В Ачинске снова ищут подрядчика, который будет строить пункт проката на набережной реки Чулым. Как сообщает «Запад24», в начале апреля администрация округа уже объявляла итоги аукциона — тогда победила компания «Медиа Идея» из Красноярска.
Фирма согласилась выполнить работы за 22,2 миллиона рублей вместо 29,6 млн. Объект необходимо было возвести до 1 сентября и предоставить гарантию на пять лет. Однако к возведению пункта проката организация так и не приступила.
В июле начался новый аукцион. Сумма работ по строительству пункта прежняя, но изменились сроки выполнения — они сдвинулись до 1 октября. Подрядчика определят уже на следующей неделе.