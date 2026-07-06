За неделю мошенники похитили у жителей Калининградской области более 7,5 млн рублей

Медицинский регистратор из Калининграда потеряла 595 тыс. рублей после того, как злоумышленники убедили ее, что деньги необходимо перевести из-за якобы попытки финансирования вооруженных сил иностранного государства. Ещё одной жертвой стал студент из Калининграда. Во время переписки с незнакомой девушкой он получил ссылку на сайт для покупки билетов на концерт. После оплаты молодой человек лишился 350 тыс. рублей.