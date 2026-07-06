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За неделю мошенники похитили у жителей Калининградской области более 7,5 млн рублей

В числе пострадавших — 10 человек.

Источник: Клопс.ru

За минувшую неделю жертвами телефонных и интернет-мошенников стали десять жителей Калининградской области. Общий ущерб превысил 7,5 млн рублей, сообщает в понедельник, 6 июля, областная прокуратура.

Самую крупную сумму потеряла пенсионерка из Гвардейска. Под предлогом перевода денег на «безопасный счет» злоумышленники убедили женщину перечислить 2,4 млн рублей. По аналогичной схеме мошенники обманули студентку из Гурьевска, которая перевела им 200 тыс. рублей.

Ещё трое пожилых жителей Калининграда лишились крупных сумм, поверив обещаниям пассивного заработка на бирже и требованиям о «декларировании» наличных. Они перевели мошенникам 1,1 млн, 1 млн и 800 тыс. рублей соответственно.

Медицинский регистратор из Калининграда потеряла 595 тыс. рублей после того, как злоумышленники убедили ее, что деньги необходимо перевести из-за якобы попытки финансирования вооруженных сил иностранного государства. Ещё одной жертвой стал студент из Калининграда. Во время переписки с незнакомой девушкой он получил ссылку на сайт для покупки билетов на концерт. После оплаты молодой человек лишился 350 тыс. рублей.

В Калининградской области осудили 22‑летнего курьера, укравшего у пенсионеров более 3 млн рублей.

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