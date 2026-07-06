Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детские заезды, парад и розыгрыш призов: в воскресенье в Калининграде пройдёт ежегодный «Велодень»

Мероприятия посвящено памяти тренера Геннадия Михайлова.

Источник: Клопс.ru

В воскресенье, 12 июля, в Калининграде пройдёт фестиваль «Велодень»0+. Участники смогут не только показать своё мастерство, но и поучаствовать в розыгрыше призов. Подробности — в материале «Клопс».

Ежегодный городской велофестиваль пройдёт на парковке у Правительства Калининградской области (Дмитрия Донского, 1). В этом году мероприятие посвящено памяти велоэнтузиаста и тренера Геннадия Михайлова.

Регистрация откроется в 09:00. В 10:00 начнутся детские заезды на беговелах и велосипедах. Для малышей в шатре от МАУ «Молодёжный центр» проведут мастер-классы. Параллельно будут работать конкурсы с призами, фотозоны и зона техобслуживания велосипедов.

В 12:00 участники построятся для грандиозного велопарада. Маршрут длиной 13 километров пройдёт по живописным улицам города. На финише гостей ждёт концерт. Также в программе — розыгрыш современного велосипеда.

Организаторы фестиваля — Комитет по социальной политике Калининграда, а также Федерация велосипедного спорта Калининградской области.

Вход на все активности свободный.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше