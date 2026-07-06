Детские заезды, парад и розыгрыш призов: в воскресенье в Калининграде пройдёт ежегодный «Велодень»

Регистрация откроется в 09:00. В 10:00 начнутся детские заезды на беговелах и велосипедах. Для малышей в шатре от МАУ «Молодёжный центр» проведут мастер-классы. Параллельно будут работать конкурсы с призами, фотозоны и зона техобслуживания велосипедов.