Красноярцам напомнили о пользе щавеля и научили правильно его мыть

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю напомнили о пользе щавеля и объяснили, как правильно подготовить зелень к употреблению.
Щавель богат витаминами C, K, E и группы B, а также биотином, бета-каротином, магнием, кальцием, фосфором и железом. Кроме того, в нем содержатся органические кислоты и эфирные масла.
По словам специалистов, регулярное употребление щавеля помогает укрепить иммунитет, способствует профилактике анемии и авитаминоза, а также может быть полезно при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Содержащаяся в растении щавелевая кислота способствует выведению токсинов, а бета-каротин поддерживает здоровье глаз, кожи, волос и ногтей.
Чтобы сохранить максимум полезных веществ, щавель рекомендуют есть в свежем виде.
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В Роспотребнадзоре также напомнили, что перед употреблением зелень необходимо тщательно промывать, даже если она выросла на собственном участке. Сначала нужно перебрать листья, удалить поврежденные и пожелтевшие, затем замочить их в прохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду. После этого зелень следует промыть под проточной водой, а для более надежной очистки выдержать 30 минут в солевом растворе из расчета одна столовая ложка соли на литр воды.
Специалисты советуют в сезон чаще включать свежую зелень в рацион, чтобы получить максимум пользы от летних продуктов.