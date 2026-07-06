Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам напомнили о пользе щавеля и научили правильно его мыть

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю напомнили о пользе щавеля и объяснили, как правильно подготовить зелень к употреблению.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю напомнили о пользе щавеля и объяснили, как правильно подготовить зелень к употреблению.

Щавель богат витаминами C, K, E и группы B, а также биотином, бета-каротином, магнием, кальцием, фосфором и железом. Кроме того, в нем содержатся органические кислоты и эфирные масла.

По словам специалистов, регулярное употребление щавеля помогает укрепить иммунитет, способствует профилактике анемии и авитаминоза, а также может быть полезно при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Содержащаяся в растении щавелевая кислота способствует выведению токсинов, а бета-каротин поддерживает здоровье глаз, кожи, волос и ногтей.

Чтобы сохранить максимум полезных веществ, щавель рекомендуют есть в свежем виде.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что перед употреблением зелень необходимо тщательно промывать, даже если она выросла на собственном участке. Сначала нужно перебрать листья, удалить поврежденные и пожелтевшие, затем замочить их в прохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду. После этого зелень следует промыть под проточной водой, а для более надежной очистки выдержать 30 минут в солевом растворе из расчета одна столовая ложка соли на литр воды.

Специалисты советуют в сезон чаще включать свежую зелень в рацион, чтобы получить максимум пользы от летних продуктов.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше