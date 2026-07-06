Красноярцам напомнили о пользе щавеля и научили правильно его мыть

В Роспотребнадзоре также напомнили, что перед употреблением зелень необходимо тщательно промывать, даже если она выросла на собственном участке. Сначала нужно перебрать листья, удалить поврежденные и пожелтевшие, затем замочить их в прохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду. После этого зелень следует промыть под проточной водой, а для более надежной очистки выдержать 30 минут в солевом растворе из расчета одна столовая ложка соли на литр воды.