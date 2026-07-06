Чаще выявлять онкологию на ранних стадиях стали в Красноярском крае

В минувшем году в Красноярском крае впервые диагностировали рак у 17 020 человек. За год онкологическая заболеваемость населения выросла на 6,2%, а за последние десять лет — на 36,2%. В 2016 году было выявлено 12 643 заболевания. Статистику приводит краевое правительство в приложении к распоряжению об изменениях в программе «Борьба с онкологическими заболеваниями». По данным Gornovosti.ru, специалисты связывают рост цифр не только с увеличением числа пациентов, но и с развитием первичной диагностики. В последние годы злокачественные новообразования (ЗНО) все чаще удается выявить на начальных стадиях, когда лечение приносит максимальный эффект. Например, в 2025 году 62,3% случаев рака обнаружили на I-II стадиях. Десять лет назад этот показатель составлял 51,6%. За тот же период число ЗНО, к лечению которых приступили еще до их прорастания в ткани, выросло в 4,6 раза — с 184 до 853 случаев. К началу 2026 года на учете с онкологическими заболеваниями в Красноярском крае состояли 85 442 человека. В 2016 году таких пациентов было около 64,8 тысячи. В соответствии с краевой программой «Борьба с онкологическими заболеваниями», для покрытия потребностей населения в КТ и МРТ-диагностики планируется строительство в 2027—2029 годах здания для установки новых томографов. Для решения кадровой проблемы — увеличение мест целевой ординатуры в Красноярском медуниверситете. В результате реализации мер, предусмотренных в программе, к 2030 году доля онкологических больных живущих больше 5 лет со времени установления диагноза, должна вырасти с 64,9% (2025 год) до 72,8%.