Красноярский край вошел в топ по выдаче электронных гарантий для малого и среднего бизнеса

Основным драйвером роста стали электронные банковские гарантии. Их количество увеличилось на 76%, объем выдач — на 63%. Клиентская база по этому продукту за год выросла на 70%. При этом доля электронных гарантий достигла 60% от общего объема против 45% годом ранее. У малого бизнеса доля дистанционных гарантий уже превышает 80%.