Калининградские врачи спасли 75-летнего мужчину с терминальной стадией сердечной недостаточности

Мужчина страдал от сердечно-сосудистых заболеваний уже больше 30 лет. За это время он перенёс четыре инфаркта миокарда и столько же операций по восстановлению кровотока в артериях и сосудах. Несмотря на усилия врачей, весной состояние калининградца вновь ухудшилось. Его мучила сильная одышка, медикаменты не помогали, а спал он только сидя.