Калининградские врачи спасли 75-летнего мужчину с терминальной стадией сердечной недостаточности. Сложную операцию провели медики регионального кардиоцентра. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.
Мужчина страдал от сердечно-сосудистых заболеваний уже больше 30 лет. За это время он перенёс четыре инфаркта миокарда и столько же операций по восстановлению кровотока в артериях и сосудах. Несмотря на усилия врачей, весной состояние калининградца вновь ухудшилось. Его мучила сильная одышка, медикаменты не помогали, а спал он только сидя.
«Обследование подтвердило, что ситуация у пациента жизнеугрожающая. В любой момент главный мотор организма мог остановиться полностью», — отметил главный врач медучреждения Виктор Цой.
Специалисты провели вмешательство на открытом сердце пациента — высокотехнологичную операцию по имплантации искусственного левого желудочка. Устройство берёт на себя часть работы органа, помогая ему перекачивать кровь.
«Ситуация осложнилась ещё и тем, что пациенту уже многократно проводились такие сложные операции, а резервы организма были крайне истощены. Хирурги квалифицировали её как “идеальный шторм” — момент, когда все факторы риска сходятся в пиковой точке. Несмотря на это, укротить разрушительную “стихию” докторам благополучно удалось», — рассказали в правительстве.
Операция длилась более пяти часов и прошла успешно. После вмешательства к работе по восстановлению пациента подключилась команда реаниматологов и кардиологов. Мужчине предстоит длительная реабилитация, но специалисты отмечают, что угроза жизни миновала.