Беспрозванных вручил юбилейные медали ветеранам становления Калининградской области

80-летию Калининградской области 32 ветеранам становления региона. Все они прибыли в область в период с апреля 1945 по декабрь 1952 года и работали на предприятиях, в организациях и колхозах, имеют значительный трудовой стаж.
«Этот юбилей — важное событие для всех, кто живёт и трудится на калининградской земле, — сказал Беспрозванных. — Это история сотен тысяч человеческих судеб, история созидания, преодоления и больших достижений. Сегодня мы с глубоким уважением чтим фронтовиков, участников штурма Кёнигсберга, ветеранов становления области, первых переселенцев. Именно вы заложили прочный фундамент, на котором развивается современная Калининградская область».
В ходе мероприятия Калининграду вручили орден «За заслуги перед Калининградской областью» за особые заслуги в становлении региона. Награду передали главе городского округа Елене Дятловой.