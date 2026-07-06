Беспрозванных вручил юбилейные медали ветеранам становления Калининградской области

«Этот юбилей — важное событие для всех, кто живёт и трудится на калининградской земле, — сказал Беспрозванных. — Это история сотен тысяч человеческих судеб, история созидания, преодоления и больших достижений. Сегодня мы с глубоким уважением чтим фронтовиков, участников штурма Кёнигсберга, ветеранов становления области, первых переселенцев. Именно вы заложили прочный фундамент, на котором развивается современная Калининградская область».