Нижний Новгород: число раненых в ДТП сократилось на 112 человек за пять месяцев 2026 года

Аналитика показывает, что по‑прежнему наиболее тяжёлые последствия имеют ДТП, совершённые по вине водителей: в состоянии опьянения, при управлении без права, при превышении скорости и при несоблюдении очередности проезда. Благодаря реализации профилактического проекта по сокращению «нетрезвой» аварийности число таких ДТП уменьшилось на 23 случая, а количество раненых в них — на 44 человека.