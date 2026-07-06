Нижний Новгород: число раненых в ДТП сократилось на 112 человек за пять месяцев 2026 года

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области сообщает о снижении основных показателей аварийности в Нижнем Новгороде по итогам пяти месяцев 2026 года.
За этот период общее число дорожно‑транспортных происшествий в городе уменьшилось на 91 случай — до 623. Число раненых сократилось на 112 человек и составило 715, количество погибших участников дорожного движения снизилось на 5 человек.
Аналитика показывает, что по‑прежнему наиболее тяжёлые последствия имеют ДТП, совершённые по вине водителей: в состоянии опьянения, при управлении без права, при превышении скорости и при несоблюдении очередности проезда. Благодаря реализации профилактического проекта по сокращению «нетрезвой» аварийности число таких ДТП уменьшилось на 23 случая, а количество раненых в них — на 44 человека.
За отчётный период в единую диспетчерскую службу «112» поступило 556 обращений, из которых 89 подтверждены; региональную выплату за сообщение о нетрезвом водителе получили 83 человека. Жителям области напоминают о возможной выплате в размере 5 000 рублей за подтверждённое сообщение о пьяном водителе; информацию можно направлять в полицию или сообщать по телефону экстренных служб.
Ранее сообщалось о том, что в Нижнем Новгороде упала аварийность.