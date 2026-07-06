В Волгограде на проспекте Героев Сталинграда уложили новый асфальт

Рабочие полностью уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия на шестиполосной магистрали. Общая площадь составила более 75 тысяч квадратных метров. Сейчас специалисты приводят в порядок участок дороги протяженностью больше трех километров — от улицы Лазоревой до улицы Удмуртской. На всем объекте подрядчик уже завершил замену бортового камня. Также отремонтировали колодцы. Продолжаются работы по устройству остановочных карманов и обновлению пешеходных тротуаров. Кроме того, на ремонтируемом участке устанавливают островки безопасности.