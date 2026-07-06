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В Волгограде на проспекте Героев Сталинграда уложили новый асфальт

В Волгоградской области продолжается ремонт дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Источник: Комсомольская правда

В Красноармейском районе Волгограда подрядчики закончили очередной этап ремонта проспекта Героев Сталинграда. Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию города.

Рабочие полностью уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия на шестиполосной магистрали. Общая площадь составила более 75 тысяч квадратных метров. Сейчас специалисты приводят в порядок участок дороги протяженностью больше трех километров — от улицы Лазоревой до улицы Удмуртской. На всем объекте подрядчик уже завершил замену бортового камня. Также отремонтировали колодцы. Продолжаются работы по устройству остановочных карманов и обновлению пешеходных тротуаров. Кроме того, на ремонтируемом участке устанавливают островки безопасности.

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