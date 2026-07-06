В Самаре запустили новую экостанцию для раздельного сбора отходов

Экостанция для раздельного сбора отходов начала работать в Самаре в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации городского округа.
Новая станция принимает различные виды пластика: крышки, флаконы, канистры, бутылки из-под напитков, ПВХ-пленку, полипропиленовые стаканчики, а также макулатуру, стекло и металл. Внутри размещены большие контейнеры для каждого вида вторсырья. По мере их заполнения собранные фракции будут вывозить и запускать процесс переработки: сырье сортируют, прессуют для оптимизации транспортировки и направляют на переработку.
Центральным арт-объектом экостанции стала инсталляция «Найди время — сделай мир чище», символизирующая цикличность переработки. Она представляет собой большие песочные часы, в верхней части которых находятся собранные отходы — пластиковые бутылки, а в нижней — товары, произведенные из переработанного вторсырья.
«Развитие экономики замкнутого цикла — одна из ключевых задач нацпроекта “Экологическое благополучие”. Открытие экостанции в Самаре — яркий пример того, как бизнес и город объединяют усилия для ее решения. Благодарю наших партнеров за реализацию этого значимого экологического проекта. Такие инициативы не только помогают снизить нагрузку на окружающую среду, но и формируют у горожан культуру осознанного потребления. Призываю всех жителей Самары присоединиться к проекту», — отметил глава Самары Иван Носков.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.