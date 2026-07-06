В Самаре запустили новую экостанцию для раздельного сбора отходов

«Развитие экономики замкнутого цикла — одна из ключевых задач нацпроекта “Экологическое благополучие”. Открытие экостанции в Самаре — яркий пример того, как бизнес и город объединяют усилия для ее решения. Благодарю наших партнеров за реализацию этого значимого экологического проекта. Такие инициативы не только помогают снизить нагрузку на окружающую среду, но и формируют у горожан культуру осознанного потребления. Призываю всех жителей Самары присоединиться к проекту», — отметил глава Самары Иван Носков.