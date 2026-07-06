Разработка российских материаловедов поможет удешевить сенсоры инфракрасного излучения

В прошлом физики уже создавали подобные детекторы ИК-излучения, однако в них применялись не нанотрубки, а графен, другой инновационный углеродный материал. Российские ученые обнаружили, что пленки из нанотрубок в 10−100 тыс. раз сильнее реагируют на электрическое поле, порождаемое ниобатом лития, чем графен, благодаря чему они способны улавливать даже очень слабые вспышки ИК-волн при комнатной температуре.