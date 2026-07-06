Уникальное для РФ производство электростали откроют в Выксе в ноябре

Первое в России производство электростали с низким углеродным следом появится в Нижегородской области. В ноябре 2026 года в Выксе планируется открыть электрометаллургический комплекс «Эколант». Об этом сообщают РИА Новости с выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.