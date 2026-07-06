Уникальное для РФ производство электростали откроют в Выксе в ноябре

Первое в России производство электростали с низким углеродным следом появится в Нижегородской области. В ноябре 2026 года в Выксе планируется открыть электрометаллургический комплекс «Эколант». Об этом сообщают РИА Новости с выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
На мероприятии представили стенд выксунского металлургического предприятия. Электросталь с низким углеродным следом можно будет использовать для нужд топливно-энергетического комплекса, транспортной сферы и машиностроения.
На выставке также представили проект водородного «Белаза», который предполагается запустить в серийное производство в 2029—2030 годах. Группа «Синара» показала макет завода с комплексом по производству высокоскоростных поездов.
Напомним, экспертиза одобрила проект нового завода под Нижним Новгородом. На предприятии будут изготавливать газосиликатные блоки.