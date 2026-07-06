Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уникальное для РФ производство электростали откроют в Выксе в ноябре

Электрометаллургический комплекс «Эколант» планируют открыть в Выксе в Нижегородской области в ноябре 2026 года.

Источник: Живем в Нижнем

Первое в России производство электростали с низким углеродным следом появится в Нижегородской области. В ноябре 2026 года в Выксе планируется открыть электрометаллургический комплекс «Эколант». Об этом сообщают РИА Новости с выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

На мероприятии представили стенд выксунского металлургического предприятия. Электросталь с низким углеродным следом можно будет использовать для нужд топливно-энергетического комплекса, транспортной сферы и машиностроения.

На выставке также представили проект водородного «Белаза», который предполагается запустить в серийное производство в 2029—2030 годах. Группа «Синара» показала макет завода с комплексом по производству высокоскоростных поездов.

Напомним, экспертиза одобрила проект нового завода под Нижним Новгородом. На предприятии будут изготавливать газосиликатные блоки.