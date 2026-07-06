Концерт «Инфинити» и фейерверк. День города в Кизеле: программа мероприятий

11 июля город Кизел в Пермском крае отметит свой 100-летний юбилей. В честь знаменательной даты жителей и гостей города ждёт насыщенная праздничная программа: выступления творческих коллективов, концерт группы «Инфинити», дискотека под открытым небом, а также праздничный фейерверк. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий.
Когда и во сколько в Кизеле выступит группа «Инфинити»?
«Инфинити» — российская музыкальная группа, работающая в жанре электронной танцевальной музыки. Основные участники — Татьяна Бондаренко и Алексей Кутузов. Коллектив получил широкую известность благодаря поп-хитам конца 2000-х и начала 2010-х годов. Визитной карточкой группы является песня «Где ты?». Среди других известных композиций — «Замечталась», «Ты мой герой», «А он такой» и другие.
Группа «Инфинити» приедет в Кизел, чтобы поздравить жителей с Днём города. Концерт состоится 11 июля с 21:00 до 22:00.
Стадион «Шахтёр» | 11:00−13:00.
«Мы вместе!». Массовая зарядка и Фестиваль народных игр (6+).
Футбольный матч на кубок главы среди мужских команд, посвящённый 100-летию города Кизела (12+).
Площадь администрации.
14:00−17:00.
«Территория фантазии». Работа интерактивных площадок, мастер-классы (6+).
«Я бегу по городу». Краеведческий лабиринт (6+).
«Кизел ВЕКовой». Настольная историческая игра (6+).
14:00−15:00 | «Счастье в ПРО100М». Концертно-игровая программа для детей (6+).
15:00−16:00 | Научное шоу профессора Николя (6+).
16:00−17:00 | «Импульсы города». Концертная программа творческих коллективов Дворца культуры (6+).
17:00−18:00 | Концертная программа творческих коллективов при участии танцевальной студии «Полёт», вокального хора «Ветеран», солистов ГДК (6+).
18:00−19:00 | Выступление эстрадного дуэта «Крюк да Шут» и коллектива оригинального жанра «Lumiere» (6+).
19:00−20:00 | Поздравление главы города, торжественное награждение.
20:00−21:00 | Выступление музыкальной группы «Гуарана» (12+).
21:00−22:00 | Выступление группы «Инфинити» (12+).
22:00−00:00 | Праздничная дискотека от DJ Суханов и МС Богдан Тарасов (18+).
00:00 | Фейерверк.