Концерт «Инфинити» и фейерверк. День города в Кизеле: программа мероприятий

«Инфинити» — российская музыкальная группа, работающая в жанре электронной танцевальной музыки. Основные участники — Татьяна Бондаренко и Алексей Кутузов. Коллектив получил широкую известность благодаря поп-хитам конца 2000-х и начала 2010-х годов. Визитной карточкой группы является песня «Где ты?». Среди других известных композиций — «Замечталась», «Ты мой герой», «А он такой» и другие.