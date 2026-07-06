Тамбовские аграрии запасли 73% топлива для уборочной кампании

Текущий запас горюче-смазочных материалов (ГСМ) у аграриев Тамбовской области составляет 16 тыс. т, что соответствует 73% возможного объема. Оптовая цена дизельного топлива достигла 80 тыс. руб. за т — на 29,2% выше показателя прошлого года в размере 61,9 тыс. руб. Об этом сообщили на еженедельном совещании с участием губернатора Евгения Первышова.