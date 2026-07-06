В кардиоцентре провели операцию мужчине с терминальной стадией сердечной недостаточности

Кардиохирурги федерального Центра высоких медицинских технологий Минздрава России спасли 75-летнего калининградца с терминальной стадией сердечной недостаточности. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.
Сердечно-сосудистыми заболеваниями мужчина страдает уже более 30 лет. За это время он перенес четыре инфаркта миокарда и столько же операций на сердце, позволяющих восстановить кровоток в артериях и сосудах органа. Однако несмотря на все усилия врачей, болезнь не отступала, и весной 2026 года состояние пациента вновь резко ухудшилось. Даже в состоянии полного покоя мужчину мучила сильная одышка, спать он мог исключительно сидя, а медикаменты больше не давали эффекта.
«Обследование подтвердило, что ситуация у пациента жизнеугрожающая, — прокомментировал главный врач федерального Центра высоких медицинских технологий Виктор Цой. — В любой момент главный мотор организма мог остановиться полностью».
Еще год назад единственным шансом для такого больного стала бы экстренная пересадка донорского органа. Но сейчас в арсенале специалистов кардиоцентра уже есть спасительная альтернатива — высокотехнологичная операция по имплантации системы вспомогательного кровообращения (искусственного левого желудочка). Имплантируемое устройство берёт на себя часть работы сердца, помогая органу перекачивать кровь.
Подобное медицинское вмешательство проводится на открытом сердце, сопряжено с высокими рисками и требует высочайшего уровня профессионализма. Ситуация осложнилась еще и тем, что пациенту уже многократно проводились такие сложные операции, а резервы организма были крайне истощены. Хирурги квалифицировали ее как «идеальный шторм» — момент, когда все факторы риска сходятся в пиковой точке.
Вмешательство длилось более пяти часов. Спустя несколько недель интенсивной послеоперационной терапии, «обновленное» врачами сердце калининградца стабильно обеспечивает организм кровоснабжением. Пациенту еще предстоит длительная реабилитация, но угроза жизни уже миновала — дальнейший прогноз положительный.