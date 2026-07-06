В кардиоцентре провели операцию мужчине с терминальной стадией сердечной недостаточности

Сердечно-сосудистыми заболеваниями мужчина страдает уже более 30 лет. За это время он перенес четыре инфаркта миокарда и столько же операций на сердце, позволяющих восстановить кровоток в артериях и сосудах органа. Однако несмотря на все усилия врачей, болезнь не отступала, и весной 2026 года состояние пациента вновь резко ухудшилось. Даже в состоянии полного покоя мужчину мучила сильная одышка, спать он мог исключительно сидя, а медикаменты больше не давали эффекта.