В Железногрске наградили участников конкурса «Семья года — 2026»

Церемония стала одним из событий фестиваля «Лето в Железногорске», который проходит при поддержке Госкорпорации «Росатом» и администрации города. В ней приняли участие руководитель МКУ «Управление культуры» Жанна Хмелева, представитель «Горно-химического комбината» Сергей Шаранов и депутат Ирина Кузоро.