В Железногрске наградили участников конкурса «Семья года — 2026»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии Дня любви, семьи и верности на площадке «Собольки» в городском парке поблагодарили многодетные семьи.
Церемония стала одним из событий фестиваля «Лето в Железногорске», который проходит при поддержке Госкорпорации «Росатом» и администрации города. В ней приняли участие руководитель МКУ «Управление культуры» Жанна Хмелева, представитель «Горно-химического комбината» Сергей Шаранов и депутат Ирина Кузоро.
На празднике презентовали новую скульптуру «Фея Забава». Арт-объект создан в рамках проекта «В калейдоскопе счастливых моментов», который реализуется благодаря грантовой поддержке «80 добрых дел» от Росатома. В конце вечера на сцене выступил Сибирский оркестр ударных инструментов. Музыканты исполнили мелодии из отечественных кинофильмов.