Машинисты в Волгограде зарабатывают больше 184 тысяч рублей

В Волгоградской области медианная предлагаемая зарплата выросла на 10% за первое полугодие 2026 года. В январе показатель составлял 62,7 тыс. рублей, в июне — уже 69,3 тыс. рублей.
Быстрее всего зарплаты в Волгоградской области росли в сфере искусства и развлечений, ИТ и строительства. Данные приводят аналитики hh.ru.
Лидер роста — сфера искусства и развлечений: зарплаты поднялись на 20%, с 50,4 тыс. до 60,5 тыс. рублей. На втором месте ИТ — рост 16%, медиана достигла 67,5 тыс. рублей. Замыкает тройку строительство и недвижимость: рост 15%, медиана 129,4 тыс. рублей. В пятерку также вошли безопасность (+14%, до 63,3 тыс. рублей) и сельское хозяйство (+13%, до 130 тыс. рублей).
В первом полугодии 2026 года наиболее заметный рост зарплат наблюдался у специалистов рабочих профессий и линейного персонала. Быстрее всего зарплаты увеличивались у операторов контакт-центров — на 27,7%, а самые высокие предложения среди массовых специалистов работодатели делают машинистам: медианная зарплата достигла 184,9 тыс. рублей, — отмечают авторы исследования.
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