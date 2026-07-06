Машинисты в Волгограде зарабатывают больше 184 тысяч рублей

Лидер роста — сфера искусства и развлечений: зарплаты поднялись на 20%, с 50,4 тыс. до 60,5 тыс. рублей. На втором месте ИТ — рост 16%, медиана достигла 67,5 тыс. рублей. Замыкает тройку строительство и недвижимость: рост 15%, медиана 129,4 тыс. рублей. В пятерку также вошли безопасность (+14%, до 63,3 тыс. рублей) и сельское хозяйство (+13%, до 130 тыс. рублей).