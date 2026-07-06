Порывы водопровода произошли в трех районах Ростова-на-Дону днем 6 июля. Ремонтные работы уже ведутся, восстановить подачу ресурса планируют вечером 7 июля. Об этом в соцсетях сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.
В Ленинском районе ремонтные работы потребовались на улице Баумана. В связи с этим подача воды ограничена на Буденновском — Баумана — Семашко — Береговой.
В Советском районе порыв произошел на проспекте Коммунистическом. Водоснабжение ограничено по адресам: проспект Коммунистический, 3, 5, 7, улица Труженников, 30, 28, 26.
В Пролетарском районе порыв зафиксировали на проспекте 40-летия Победы. Перебои с водой коснулись адресов на проспекте 40-летия Победы, 37−61 с дробями и литерами.
— Ориентировочный срок восстановления водоснабжения — 19 часов 7 июля, — добавила Антонина Пшеничная.
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