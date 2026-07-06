Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МУП «Метроэлектротранс» объяснил задержку поездов в метро Казани

Горожане массово не могли уехать на работу, они столпились на перронах.

Источник: Комсомольская правда

Утром в понедельник (6 июля) в казанском метро на перронах столпились пассажиры. Они не могли уехать на работу. Согласно оставленным в соцсетсях сообщениям, наибольшее количество людей наблюдалось на станциях «Горки» и «Дубравная».

В МУП «Метроэлектротранс» на эти сообщения подтвердили, что в 8.29 в метрополитене на перегоне «Суконная Слобода» — «Аметьево» действительно произошла задержка поездов и она была кратковременная.

Дело в том, что у одного из составов были обнаружены признаки неисправности. Этот поезд вывели с основных путей и отправили его в тупик для проверки специалистами предприятия. Неисправность в итоге не подтвердилась, но к этому моменту на линию уже выпустили другой поезд.

«График движения поездов был восстановлен в течение 15 минут. Сейчас все станции работают в штатном режиме», — заверили в МУП «Метроэлектротранс».