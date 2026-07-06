МУП «Метроэлектротранс» объяснил задержку поездов в метро Казани

Дело в том, что у одного из составов были обнаружены признаки неисправности. Этот поезд вывели с основных путей и отправили его в тупик для проверки специалистами предприятия. Неисправность в итоге не подтвердилась, но к этому моменту на линию уже выпустили другой поезд.