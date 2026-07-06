С начала года тамбовские аграрии получили в качестве поддержки почти 1 млрд

Объем государственной поддержки растениеводства в Тамбовской области в 2026 году превышает 1,5 млрд руб. Из них на начало июля до аграриев доведено 0,9 млрд руб., или 56% от лимита. По льготному кредитованию Минсельхоз России одобрил 268 заявок на 10,6 млрд руб. с суммой субсидий 552,7 млн руб. Об этом сообщили на еженедельном совещании с участием губернатора Евгения Первышова.