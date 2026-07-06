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С начала года тамбовские аграрии получили в качестве поддержки почти 1 млрд

Объем государственной поддержки растениеводства в Тамбовской области в 2026 году превышает 1,5 млрд руб. Из них на начало июля до аграриев доведено 0,9 млрд руб., или 56% от лимита. По льготному кредитованию Минсельхоз России одобрил 268 заявок на 10,6 млрд руб. с суммой субсидий 552,7 млн руб. Об этом сообщили на еженедельном совещании с участием губернатора Евгения Первышова.

Источник: Коммерсантъ

Объем государственной поддержки растениеводства в Тамбовской области в 2026 году превышает 1,5 млрд руб. Из них на начало июля до аграриев доведено 0,9 млрд руб., или 56% от лимита. По льготному кредитованию Минсельхоз России одобрил 268 заявок на 10,6 млрд руб. с суммой субсидий 552,7 млн руб. Об этом сообщили на еженедельном совещании с участием губернатора Евгения Первышова.

Также одобрены 53 инвестиционные заявки на 1,6 млрд руб., которые предусматривают субсидирование в объеме 72,3 млн руб.

Отмечается, что в 2026 году в рамках Федеральной научно-технической программы впервые предусмотрена государственная поддержка элитного семеноводства. Объем финансирования по этому направлению составляет 11 млн руб. Мера направлена на увеличение доли семян отечественной селекции в общем использовании.

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал, что тамбовские аграрии за год увеличили объем льготных банковских кредитов на 1 млрд руб., или на 12%. Тогда Минсельхоз России одобрил 232 заявки на общую сумму 9,4 млрд руб. Размер субсидий по ним составил 535,6 млн руб.