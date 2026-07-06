В районе красноярской БСПМ ограничат движение до конца лета

В Октябрьском районе Красноярска с 11 июля временно ограничат движение на улице Лесопарковая для замены трубопровода, сообщили в СГК.
Ремонт пройдет в два этапа и продлится до 22 августа. На время работ организуют дополнительный проезд через соседнюю парковку, а автобусную остановку «БСМП» перенесут — это необходимо для безопасности водителей и пешеходов.
«Здесь заменим порядка 280 метров магистрального трубопровода диаметром 500 мм. От него зависят отопление и горячее водоснабжение большого микрорайона Ветлужанка. Решение о замене участка теплосети приняли по итогам дополнительной диагностики с помощью роботизированного комплекса. Обследование показало, что трубопровод может не выдержать предстоящий отопительный сезон, поэтому работы важно выполнить сейчас, летом», — пояснили в СГК.
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