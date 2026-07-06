Невролог Вахромеева раскрыла, может ли возникнуть паралич лица из-за жвачки

Мифы о вреде жевания жвачки существуют давно. Одно из распространённых заблуждений — что длительное жевание жвачки может привести к параличу лицевых мышц. Однако, как объяснила невролог Юсуповской больницы Полина Вахромеева, асимметрия лица, которая появляется после длительного жевания, чаще всего связана с мышечным спазмом, а не с параличом.
Врач в беседе с РИАМО подчеркнула, что основная нагрузка при жевании приходится на мышцы и суставы челюсти. Паралич мимических мышц обычно возникает из-за повреждения лицевого нерва, инсульта, инфекций или воспалительных процессов.
Негативные последствия чрезмерного и длительного жевания, особенно на одной стороне, всё же существуют. Это может привести к перегрузке височно-нижнечелюстного сустава. Симптомы такой перегрузки включают боль в области уха или челюсти, щелчки при открывании рта, спазм жевательных мышц, головную боль и ощущение перекоса челюсти. В некоторых случаях может возникнуть мышечный спазм, вызывающий асимметрию лица, но это не связано с параличом.
Врач также отметила, что жвачка может повредить временную пломбу, коронку или элементы брекет-системы. В редких случаях она может вызвать аллергическую реакцию на ароматизаторы, красители или подсластители. Признаки такой реакции включают отёк губ, языка или горла, затруднение дыхания, крапивницу и резкую слабость. В таких ситуациях необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
Отдельно специалист подчеркнула опасность подавиться жвачкой, особенно во время физической активности, смеха, разговора или в положении лёжа.
Если после жевания вы заметили слабость половины лица, его перекос, онемение или проблемы с речью, не стоит связывать эти симптомы с жвачкой. Они могут указывать на паралич Белла, инсульт, транзисторную ишемическую атаку или другие серьёзные заболевания, требующие срочного медицинского вмешательства.
Нужно немедленно обратиться к врачу при внезапном перекосе лица, невозможности закрыть глаз, нарушении речи, слабости в руке или ноге, онемении половины тела, сильной головной боли, одышке или отёке языка и горла.