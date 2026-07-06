Невролог Вахромеева раскрыла, может ли возникнуть паралич лица из-за жвачки

Негативные последствия чрезмерного и длительного жевания, особенно на одной стороне, всё же существуют. Это может привести к перегрузке височно-нижнечелюстного сустава. Симптомы такой перегрузки включают боль в области уха или челюсти, щелчки при открывании рта, спазм жевательных мышц, головную боль и ощущение перекоса челюсти. В некоторых случаях может возникнуть мышечный спазм, вызывающий асимметрию лица, но это не связано с параличом.