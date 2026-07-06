Стало известно, куда может ехать мать найденной мертвой девочки в Ачинске

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о гибели пятилетней девочки в Ачинске. К работе привлечены опытные следователи. Стало известно, куда может ехать мать девочки.
6 июля женщину объявили в федеральный розыск как пропавшую без вести, а не как подозреваемую. В СК просят всех, кто обладает информацией о её местонахождении, звонить по телефону 8 (391) 227−06−45 или 102. Конфиденциальность гарантируется.
Приметы Екатерины: рост 178 см, нормальное телосложение, была одета в светло-зелёную куртку, голубые джинсы и зелёные кроссовки.
Причина смерти ребёнка пока не установлена из-за гнилостных изменений, назначены дополнительные исследования. Отрабатываются разные версии, но основная — убийство совершено матерью, которая скрылась. Прокуратура проверит качество оказания женщине психиатрической помощи: известно, что она была эмоционально нестабильна и наблюдалась у специалистов, а в юности имела склонность к бродяжничеству.
Также известно, что в семье больше нет детей, на учёте она не состояла. Мать не работала, отец — индивидуальный предприниматель. Ребёнок посещал детский сад.
Ранее мы сообщали, что причина смерти девочки в Ачинске пока не установлена.