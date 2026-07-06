Стало известно, куда может ехать мать найденной мертвой девочки в Ачинске

6 июля женщину объявили в федеральный розыск как пропавшую без вести, а не как подозреваемую. В СК просят всех, кто обладает информацией о её местонахождении, звонить по телефону 8 (391) 227−06−45 или 102. Конфиденциальность гарантируется.