Кардиолог рассказал нижегородцам, как безопасно заниматься сексом в жару

По словам специалистов, в жару сосуды расширяются, а пульс учащается, поэтому при скрытых сердечно-сосудистых заболеваниях возрастает риск ишемии и теплового истощения. Кроме того, обезвоживание может отрицательно повлиять на эрекцию, чувствительность и репродуктивную функцию. Авторы также ссылаются на исследование, согласно которому дни с температурой выше 26,7 градуса связаны со снижением рождаемости через 8−10 месяцев.