Кардиолог рассказал нижегородцам, как безопасно заниматься сексом в жару

В жаркую погоду сексуальная активность становится дополнительной нагрузкой на организм, поэтому важно соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщает MAX-канал «Бокал Прессека» со ссылкой на рекомендации кардиологов.
По словам специалистов, в жару сосуды расширяются, а пульс учащается, поэтому при скрытых сердечно-сосудистых заболеваниях возрастает риск ишемии и теплового истощения. Кроме того, обезвоживание может отрицательно повлиять на эрекцию, чувствительность и репродуктивную функцию. Авторы также ссылаются на исследование, согласно которому дни с температурой выше 26,7 градуса связаны со снижением рождаемости через 8−10 месяцев.
Кардиологи рекомендуют поддерживать в помещении температуру 18−22 градуса, пить прохладную воду до и после близости и отказаться от алкоголя. Если во время интимной близости появляются головокружение, одышка или сильная пульсирующая головная боль, необходимо прекратить физическую активность и обратиться за медицинской помощью при ухудшении состояния.
Ранее сообщалось, что в День кардиолога врачи спасли перенесшего три инфаркта нижегородца.