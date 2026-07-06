Власти хотят ускорить расширение свободной экономзоны на всю Курскую область

В начале июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Курской области заявил, что «в том виде, в каком есть СЭЗ, она ожидаемых результатов не приносит». По словам Александра Хинштейна, раньше СЭЗ была «и того меньше», и на нее распространялись жесткие условия, но власти смогли убедить федеральный центр снять ограничения. Он также подчеркнул, что курские власти должны предлагать инвесторам какие-то конкурентные преимущества, «понимая, что ситуация в регионе совсем непростая».