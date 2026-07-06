В Новосибирске закроют движение на улице Ленина с 7 по 13 июля

В Новосибирске временно изменят схему движения транспорта в центре города. С шести часов утра 7 июля до полуночи 13 июля водители не смогут проехать по участку улицы Ленина. Речь идет об отрезке дороги от улицы Советской до улицы Урицкого. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.